Флик: Нойер выйдет в стартовом составе на матч с Японией

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик сообщил, что голкипер Мануэль Нойер выйдет в стартовом составе на матч с Японией в первом туре чемпионата мира в Катаре.

«Что я могу сказать, так это то, что Нойер завтра будет в стартовом составе. Жаль, что нам придётся играть без Сане завтра. Со своими качествами он может в одиночку решить исход матча. Надеюсь, он сможет сыграть с Испанией», — цитирует Флика Bayern & Germany.

23 ноября в 16:00 мск сборная Германии встретится с командой Японии.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Нойер назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.