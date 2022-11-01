Сборная Испании забила сотый мяч на чемпионатах мира по футболу.

На 11-й минуте матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Коста-Рики забитым мячом отметился полузащитник Дани Ольмо.

Гол 24-летнего испанца стал юбилейным для испанской сборной на мундиале.

Встреча проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

Ранее сообщалось, что сборная Германии потерпела поражение от команды Японии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.