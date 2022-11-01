Проблемы с билетами, простуда под кондиционерами и желание Роналду поставить мат Месси: что окружает ЧМ-2022 в Катаре

Семь футболистов сборной Испании простудились из-за использования кондиционеров в преддверии первого матча ЧМ-2022 с Коста-Рикой. Криштиану Роналду заявил, что хочет поставить шах и мат Лионелю Месси на поле, а легендарный аргентинец вместе с партнёрами по команде снялся в ролике для болельщиков. В свою очередь, не все фанаты довольны организацией турнира: евреям не предоставили мест для молитвы, а приложение FIFA Ticketing начало давать сбои.

Испанию сразили… кондиционеры

Неожиданные проблемы в преддверии первого матча группового этапа чемпионата мира возникли у сборной Испании. По информации AS, сразу семь футболистов простудились из-за использования кондиционеров. В числе заболевших — центральный нападающий Альваро Мората. Форвард даже не смог завершить последнюю тренировку своей команды. Впрочем, время на восстановление у игроков ещё есть. Встреча с Коста-Рикой состоится только 23 ноября.

Тем временем специалисты продолжают дискуссию по поводу травмы нападающего Карима Бензема. Так, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что быстро заменить форварда не удастся.

«Он лидер в раздевалке, может поговорить с другими игроками. Эти качества свойственны опытным спортсменам. Важно и то, что лидер команды привносит в командную игру. К счастью, в нашей сборной достаточно отличных игроков, — приводит слова Дешама «Матч ТВ».

Однако, как оказалось, такое мнение разделяют далеко не все. По словам бывшего капитана сборной Уругвая Диего Лугано, отсутствие Бензема было положительно воспринято некоторыми футболистами сборной.

«Я был одноклубником с некоторыми из игроков сборной Франции, которые очень довольны уходом Карима. Этого никогда бы не случилось в Уругвае, Бразилии или Аргентине… Это во многом зависит от того, как была собрана команда, и от того, насколько внимательно тренер относится к спортсменам — не только технически, но и с точки зрения личности», — приводит слова Лугано ESPN Brazil.

Во времена игры Лугано в ПСЖ с ним в команде были вратарь Альфонс Ареола и полузащитник Адриен Рабьо.

Роналду хочет поставить мат Месси

Фотосессию Louis Vuitton с участием Криштиану Роналду и Лионеля Месси продолжают обсуждать болельщики и журналисты. На пресс-конференции с участием португальца не обошлось без вопросов о ней. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» признался, что хотел бы победить аргентинца не только в шахматы.

«Это будет мой пятый чемпионат мира. Уверен, всё должно пройти хорошо. Шах и мат — это то, что мы делаем и в жизни. Я бы хотел стать тем, кто поставит мат Месси. Посмотрим, но было бы неплохо. Поскольку это произошло в шахматной партии, было бы ещё интереснее сделать это в футболе», — сказал Роналду.

При этом Криштиану в очередной раз подчеркнул: личные достижения для него не так важны, как победа команды.

«Было бы очень здорово побить рекорд Эйсебио и стать лучшим бомбардиром сборной Португалии. Но, честно говоря, это не то, что лишает меня сна, и я не перестану есть из-за этого. Если бы мне сказали, что Португалия выиграет чемпионат мира без моих голов, я бы уже подписался на это, клянусь своими детьми», — пообещал футболист.

В то же время эксперты между Месси и Роналду отдают предпочтение аргентинцу. Так, Уэйн Руни, рассуждая о символической сборной чемпионата мира, поставил Лионеля в основу, а Криштиану не включил даже в заявку. Своё решение тренер «Ди Си Юнайтед» объяснил тем, что португалец не играет постоянно в основе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

Полузащитник МЮ на этот укол в свой адрес также ответил язвительно.

«Я не знаю, почему он так сильно меня критикует… Наверное, потому что он завершил карьеру, а я до сих пор играю на высоком уровне», — заявил Роналду.

Месси и его партнёры по команде тем временем приняли участие в съёмках небольшого ролика для болельщиков сборной Аргентины. В нём игроки отбивают кулак, приветствуя оператора. Таким образом создаётся эффект погружения — фанаты могут представить себя на месте снимающего и почувствовать себя частью команды.

Проблемы с едой и билетами

Организация чемпионата мира в Катаре продолжает оставлять вопросы. На этот раз выразили недовольство болельщики-евреи. Им не обеспечили возможность готовить кошерную еду и совершать молитвы во время первенства.

«Нам обещали, что разрешат создать молитвенные помещения, чтобы религиозные евреи, приехавшие посмотреть матчи, имели место для молитвы. Недавно нам сообщили, что катарские организаторы запретили молитвенные места для евреев, потому что не могут обеспечить их безопасность», — сказал один из собеседников издания The Jerusalem Post.

Что касается еды, вместо кошерного мяса пока разрешено продавать только холодные сэндвичи. По информации газеты, в общей сложности на матчи чемпионата мира в Катар планируют приехать более 10 тыс. верующих евреев из Израиля и других стран мира. На фоне этих новостей некоторые уже размышляют над тем, чтобы отказаться от поездки в Катар.

Пострадал в первый день ЧМ-2022 и обслуживающий персонал. Как пишет Daily Mail, накануне 212 кассиров из Индии оставили без еды и воды на шесть часов перед церемонией открытия турнира. Именно столько времени они провели у входа на стадион «Аль-Байт» в ожидании руководства. Похожий инцидент произошёл и с 20 продавцами-филиппинками, которые ждали у арены без пищи на протяжении трёх часов.

Сложности возникли не только у оргкомитета турнира, но и у ФИФА. В понедельник не все болельщики смогли зайти в приложение FIFA Ticketing и, соответственно, получить доступ к билетам на матчи ЧМ-2022.

В организации быстро придумали решение: разослали данные на электронную почту. В случае если болельщики не смогут войти в почтовый ящик, им пообещали помочь на пунктах продажи билетов на стадионах.

Будущего чемпиона мотивируют… пивом

Отказ от продажи пива на аренах во время матчей ЧМ-2022 в Катаре удивил не только фанатов, но и производителей алкогольной продукции.

Оказалось, компания-спонсор привезла в страну огромный запас пенного напитка — на сумму €75 млн. Везти всё обратно никто не захотел, и было принято решение подарить пиво стране — победительнице чемпионата мира. Так что отмечать золотые медали футболисты смогут с таким объёмом алкоголя не один год.

При этом, по мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, проблема с запретом продажи спиртных напитков в Катаре преувеличена.

«Я спокойно к этому отношусь. Пиво запретили только на трибунах выпивать, а в остальное время — пей хоть утром, хоть днём, хоть ночью. Это тема, которую не стоит обсуждать. Это неинтересная, никому не нужная мелочь. Чемпионат мира начался, а мы пиво обсуждаем», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».