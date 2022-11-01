Дешам оценил потерю Бензема для сборной Франции на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об отсутствии нападающего Карима Бензема в команде.

«Заменить такого лидера, как Бензема, быстро нельзя. Он лидер в раздевалке, может поговорить с другими игроками. Эти качества свойственны опытным футболистам. К счастью, в нашей сборной достаточно отличных игроков», — цитирует Дешама «Матч ТВ».

19 ноября сборная Франции сообщила, что Бензема пропустит чемпионат мира 2022 года из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра.

На групповом этапе французские футболисты сыграют с командами Австралии, Дании и Туниса.

Ранее Дешам подтвердил, что не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022.