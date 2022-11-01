У всех болельщиков пропали билеты на матч ЧМ-2022 между Англией и Ираном

Перед матчем чемпионата мира — 2022 между сборными Англии и Ирана у болельщиков перестало работать приложение, в котором находились билеты.

ФИФА пришлось отправлять билеты на почту каждому болельщику, так как официальное мобильное приложение перестало работать.

«Уважаемый клиент! Благодарим вас за покупку билетов на ЧМ-2022. Пожалуйста, обратите внимание, что ваш мобильный билет на матчи, указанные ниже, не будет доступен», — гласит сообщение от ФИФА.

Напомним, что матч первого тура группы B на ЧМ-2022 между сборными Англии и Ирана состоится 21 ноября. Начало — в 16:00 мск.

Ранее стали известны составы Англии и Ирана на матч ЧМ-2022.