Сборная Канады не смогла забить пенальти Бельгии в матче ЧМ-2022

Сборная Бельгии проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Канады.

Игрок сборной Канады Альфонсо Дэвис не смог забить пенальти на десятой минуте. Этот 11-метровый стал восьмым на турнире и вторым нереализованным.

Игра проходит на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. На данный момент счёт 0:0.

Главный судья встречи — Жанни Сиказве из Замбии.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная Испании разгромила команду Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.