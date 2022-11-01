Батшуайи открыл счёт в матче Бельгия — Канада на ЧМ-2022
Сборная Бельгии проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Канады.
Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи забил мяч на 44-й минуте.
Игра проходит на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды Роберто Мартинеса.
Главный судья встречи — Жанни Сикавзе из Замбии.
Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что хавбек Канады Хатчинсон стал самым возрастным игроком в истории ЧМ, вышедшим в стартовом составе.