Хавбек Канады Хатчинсон стал самым возрастным игроком в истории ЧМ, вышедшим в стартовом составе

Сборная Бельгии проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Канады.

Хатчинсон в возрасте 39 лет и 288 дней стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира, вышедшим в стартовом составе.

Игра проходит на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. На данный момент счёт 0:0.

Главный судья встречи — Жанни Сиказве из Замбии.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная Канады не смогла забить пенальти Бельгии в матче ЧМ-2022.