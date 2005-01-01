Бельгия обыграла Канаду в матче ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Бельгии обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане завершилась со счётом 1:0.

Мяч забил Миши Батшуайи-Атунга на 44-й минуте. Незабитым пенальти отметился нападающий канадской команды Альфонсо Дэвис на 11-й минуте.

Таким образом, сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы F.

В другом матче группы Хорватия сыграла вничью с Марокко (0:0).

Ранее главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал ничью с командой Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.