Главный тренер сборной Марокко: мы по-прежнему в гонке за выход в плей-офф

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал ничью с командой Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Нам противостояла отличная команда. У них очень сильная полузащита. В конце концов, ничья — это хороший результат. Мы по-прежнему в гонке за выход в плей-офф. К сожалению, те немногие возможности, которые у нас были, мы не реализовали», — цитирует тренера Reuters.

Встреча группы F между Хорватией и Марокко проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия и Марокко набрали по одному очку.

Также в группе выступают команды Бельгии и Канады, которые сыграют между собой сегодня в 22:00 мск.

Ранее защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен сравнил организацию чемпионата мира в России и Катаре.