Ловрен сравнил организацию чемпионата мира в России и Катаре

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен считает, что Россия лучше провела чемпионат мира в 2018 году.

«Сравнить чемпионат мира 2018 и 2022? Россия лучше!» — цитирует Ловрена «Спорт-Экспресс».

Встреча группы F между Хорватией и Марокко проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия и Марокко набрали по одному очку.

Также в группе выступают команды Бельгии и Канады, которые сыграют между собой сегодня в 22:00 мск.

Ранее полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал ничью с командой Марокко в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.