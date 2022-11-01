Модрич: сборная Хорватии была лучше Марокко, но мы должны были забивать

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал ничью с командой Марокко в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Это была тяжёлая игра. Особенно тяжело дался первый тайм, в конце которого у нас были моменты. Жаль, что мы их не реализовали. Если бы забили, то сопернику пришлось бы открываться. Сборная Хорватии была лучше Марокко, но мы должны были забивать», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.

По словам полузащитника, сборная Хорватии по ходу турнира разыграется.

«Я рассчитываю, что мы будем играть лучше. У нас есть ещё две игры, чтобы добиться выхода в плей-офф», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия и Марокко набрали по одному очку.

Также в группе F выступают команды Бельгии и Канады, которые сыграют между собой сегодня в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Хорватии прервали заседание на два часа ради просмотра матча национальной команды со сборной Марокко ЧМ-2022 в Катаре.