«Этот объект мне как родной дом»: Ведищев — об открытии крупнейшего молодёжного баскетбольного центра в России

На данный момент молодёжный тренировочный центр баскетбола в Краснодаре — самый оснащённый в России. Об этом в интервью RT заявил президент ПБК «Локомтив-Кубань» Андрей Ведищев. По его словам, при строительстве использовался опыт таких клубов, как испанские «Реал» и «Валенсия», а также сербский ФМБ, а результат превзошёл все ожидания. Функционер рассказал, какие возможности открывает МТЦ перед спортсменами и наставниками, а также выразил готовность предоставить его сборной России для проведения сбора.

— 17 сентября в Краснодаре состоялось открытие молодёжного тренировочного центра ПБК «Локомотив-Кубань», который на данный момент является крупнейшим в России. Какие эмоции вы испытываете, глядя на своё детище?

— Эмоции самые потрясающие. Честно, представлял, что он будет хорош, но получившееся в итоге оказалось выше моих ожиданий. Всё в этом проекте говорит о том, что он качественно оснащён, в него вложено много сил. Уверен, объект станет гордостью российского баскетбола. На сегодняшний день он является самым современным, оснащённым в нашей стране.

— Меморандум о начале строительства молодёжного тренировочного центра (МТЦ) совместно с Российской федерацией баскетбола (РФБ) был подписан в 2016 году. Не слишком ли долго пришлось ждать?

— Нет, конечно. Меморандум это всего лишь пожелание сторон, а до исполнения дорога длинная. Предложений много, а реализованных проектов подобного масштаба мало, поэтому очень рад, что мы за пять лет, если не брать года пандемии коронавируса, провели эту работу. И сегодня передаём в пользование нашим командам по-настоящему специализированный баскетбольный центр.

— Сколько раз вы лично за эти годы побывали на стройке? Вносили ли какие-то коррективы на этапе проектирования как бывший баскетболист, который понимает степень важности тех или иных нюансов?

— Присутствовал на стройке практически постоянно. Вносилось невероятное количество корректировок, отслеживалось проектирование и документация. Этот проект был у меня в голове с 2008 года, и как баскетболист, который понимает о чём идёт речь, я учёл все нюансы. Этот объект мне как родной дом. Я строил его как что-то для души, важное для команды.

— Чей опыт учитывали при сооружении МТЦ?

— Белградского ФМП, мадридского «Реала». У них увидел серьёзный, специализированный, именно баскетбольный объект. А также испанской «Валенсии». Клуб располагает прекрасным центром, заниматься в котором могут до 700 человек. Наш МТЦ чуть уступает по масштабу, но не по качеству. В этом плане всё на высшем уровне.

— Новые технологии и рост уровня профессионализма требуют с юношеского возраста идти в ногу со временем. В том числе и в таких вопросах, как восстановление и медицина.

— Медицинский блок устроен на самом профессиональном уровне. У нас отличный врачебный штаб, предусмотрена зона восстановления и так далее. Думаю, мы сегодня очень ответственно подходим к вопросу реабилитации, а самое главное, что у нас есть теперь инфраструктура, на которой мы можем осуществлять почти все медицинские мероприятия.

© ПБК «Локомотив-Кубань»

— От желающих пройти отбор в МТЦ уже наверняка нет отбоя?

— Пока что мы только открываем его, и я бы не сказал, что у нас много заявок. Другое дело, что отобрать ребят — дело наших клубных селекционеров, поэтому мы с удовольствием откроем двери самым талантливым ребятам. Для их подготовки к старту профессиональной карьеры будут созданы все условия.

— В нынешнем составе «Локомотива-Кубань» девять собственных воспитанников. Открытие центра — это не только шаг на пути к самоокупаемости, что для российского баскетбола уникально, но и к тому, чтобы Краснодар стал кузницей талантов в стране?

— Очень надеюсь, что мы сможем за счёт появившейся инфраструктуры искать талантливых ребят, но не менее важная история — это развитие кадров. Полагаю, на базе МТЦ с помощью необходимых классов мы подготовим талантливых тренеров, выпускников Кубанского государственного университета физкультуры, спорта и туризма (КГУФКСТ). Думаю, нам нужно будет открывать кафедру специализации баскетбола. Надеюсь, найдём понимание в этом вопросе с Высшей школой тренеров им. П.Ф. Лесгафта и станем филиалом, чтобы у нас была возможность передавать свой опыт молодым наставникам и обучать специалистов максимально высокого уровня. Потому что без них спортсменов мы не воспитаем.

© ПБК «Локомотив-Кубань»

— Есть ли в планах ОАО «РЖД» и администрации Краснодарского края идеи по созданию сети школ в регионах, которые будут поставлять талантливых ребят в тренировочный центр, чтобы он со временем мог разрастись до академии?

— Безусловно, есть задача по созданию сети школ в регионах, которые будут поставлять талантливых ребят в тренировочный центр федерации баскетбола Краснодарского края совместно с клубом «Локомотив-Кубань». Предполагаю, что в ближайшее время будет разработана программа по созданию филиалов нашего МТЦ в городах края. Может быть в двух-трёх точках у нас получится открыть участки, на которых будут работать тренеры, выпущенные из нашей системы. И мы сможем получать себе в старшие молодёжные команды уже готовых баскетболистов.

— РФБ всячески поддерживает ваши начинания в молодёжном направлении. Не обсуждали ли с Андреем Кириленко вопрос о том, чтобы в других регионах страны пошли по вашему пути и создали несколько подобных учреждений?

— Мы с удовольствием поделимся опытом. Несомненно, Кириленко и РФБ поддерживают идею строительства нескольких таких объектов.Здесь уже всё зависит от регионов и людей, которые готовы проявлять инициативу и двигать эти проекты.

— Если президент РФБ попросит дать национальной команде возможность провести сбор в МТЦ, выделите для неё время?

— Конечно. Мы уже неоднократно обсуждали этот вопрос с Кириленко, и я выразил готовность помочь национальной команде. Причём двери нашего МТЦ открыты для всех сборных России, в том числе и женских.

© ПБК «Локомотив-Кубань»

— Планируете ли вы в ближайшее время устраивать какие-то активности с игроками основной команды или открытые тренировки в новом центре, чтобы убить двух зайцев сразу — привлечь дополнительный интерес к клубу и поспособствовать привлечению талантливой молодёжи во взрослый коллектив?

— Да, мы будем проводить тренировочный процесс основной команды и открытые тренировки в центре. Но дистанция между настоящим и будущим «Локомотив-Кубань» у нас и так минимальна. Тренеры ближайшего резерва Суперлиги и молодёжки находятся в тесном контакте с наставниками основы, а появление такой инфраструктуры ещё больше сплотит всех и даст результат.

— Если говорить о вопросе логистики, насколько удачным вы считаете расположение МТЦ?

— Он расположен в Краснодаре, достаточно близко от Баскет-холла, десять минут на машине без пробок. Конечно, у тренировочного центра будет свой парк автобусов, которые по необходимости будут возить ребят на учёбу в училище олимпийского резерва, в КГУФКСТ и, может быть, на какие-то игры «Локомотива-Кубань», но основное время наши старшие группы будут проводить в МТЦ. В нём разместят 25 спортсменов. Самые талантливые попадут туда в возрасте 16 лет. Будем стараться искать талантливых детей и определять их помогать им переходить на следующий этап.