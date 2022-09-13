ПБК «Локомотив-Кубань» открывает крупнейший в России молодёжный баскетбольный тренировочный центр

Торжественная церемония открытия баскетбольного тренировочного центра ПБК «Локомотив-Кубань» пройдёт 17 сентября.

Новый спортивный комплекс состоит из трёх крытых площадок, центральной — с трибунами на 500 посадочных мест, а также уличной — с профессиональным покрытием для баскетбола 3х3, гостиницей на 45 номеров, тренажёрным залом, столовой и кафе.

«Развитие детского и юношеского спорта — один из наших основных приоритетов. Новый баскетбольный тренировочный центр станет крупнейшим в России. В нём созданы все условия, чтобы мы могли растить здоровую нацию, открывать молодых звёзд, которые смогут со временем выходить и на профессиональный уровень», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Президент региональной федерации баскетбола и ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев отметил, что этот грандиозный проект удалось реализовать с помощью ОАО «РЖД» и администрации Краснодарского края.

«Открытие этого проекта — важная дата в истории российского баскетбола. Воспитание молодых талантливых игроков — это не только спортивная, но и социальная миссия нашего клуба. Не сомневаюсь, что открытие МТЦ привлечёт к нашему любимому виду спорта дополнительный интерес», — отметил Ведищев.

В Краснодарском крае баскетбол является базовым и одним из самых популярных видов спорта, считает заместитель главы региона Александр Власов.

«Открытие крупнейшего в стране молодёжного тренировочного центра «Локомотив-Кубань» позволит улучшить спортивную базу региона и проводить ещё больше соревнований», — добавил Власов.

Президент РФБ Андрей Кириленко поздравил «Локомотив-Кубань» и ОАО «РЖД» с долгожданным открытием тренировочного центра. Он отметил, что в 2016 году они подписали меморандум о будущем строительстве, а сегодня этот масштабный проект официально можно считать полностью реализованным.

«С гордостью говорю, что теперь для этого есть абсолютно все условия. Желаю процветания тренировочному центру и вместе с ним всему российскому баскетболу!» — сказал Кириленко.

Ранее три матча 1/8 финала Евробаскета завершились победами аутсайдеров с одинаковым счётом.