Три матча 1/8 финала Евробаскета завершились победами аутсайдеров с одинаковым счётом
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Три матча 1/8 финала Евробаскета завершились победами аутсайдеров с одинаковым счётом – 94:86. Польша переиграла Украину, Финляндия — Хорватию и Италия — Сербию.
В остальных матчах Испания нанесла поражение Литве (102:94), Германия — Черногории (85:76), Словения — Бельгии (88:72), Франция — Турции (87:86).
В заключительном матче дня Греция встретится с Чехией.
Ранее в Международной федерации баскетбола (FIBA) прокомментировали протест сборной Турции на работу арбитров в матче чемпионата Европы с командой Грузии.