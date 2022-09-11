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Три матча 1/8 финала Евробаскета завершились победами аутсайдеров с одинаковым счётом

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На чемпионате Европы по баскетболу среди мужских команд 2022 года стартовала стадия плей-офф.
Три матча 1/8 финала Евробаскета завершились победами аутсайдеров с одинаковым счётом
  • Gettyimages.ru

Три матча 1/8 финала Евробаскета завершились победами аутсайдеров с одинаковым счётом – 94:86. Польша переиграла Украину, Финляндия — Хорватию и Италия — Сербию.

В остальных матчах Испания нанесла поражение Литве (102:94), Германия — Черногории (85:76), Словения — Бельгии (88:72), Франция — Турции (87:86).

В заключительном матче дня Греция встретится с Чехией.

Ранее в Международной федерации баскетбола (FIBA) прокомментировали протест сборной Турции на работу арбитров в матче чемпионата Европы с командой Грузии.

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