FIBA признала судейские ошибки в матче ЧЕ по баскетболу Турция — Грузия

В Международной федерации баскетбола (FIBA) прокомментировали протест сборной Турции на работу арбитров в матче чемпионата Европы с командой Грузии.

«После экспертного анализа записей системы точного хронометража сделан вывод, что, несмотря на остановку судьями игровых часов, специальное устройство на форме арбитра было случайно активировано одним из игроков, когда судья пытался разнять игроков на площадке во время потасовки», — говорится в сообщении пресс-службы FIBA.

Уточняется, что руководство федерации принимает ряд дополнительных мер для обеспечения того, чтобы официальные лица чемпионата Европы совершенствовали навыки во время соревнований.

Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88) чемпионата Европы по баскетболу — 2022. В четвёртой четверти матча между Коркмазом и Дудой Санадзе произошла драка, из-за которой оба спортсмена были удалены с площадки.

После встречи турецкий баскетболист Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе.

Ранее известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о скандальной ситуации с нападением грузинских баскетболистов на игроков сборной Турции.