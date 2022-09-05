Гомельский прокомментировал нападение грузинских баскетболистов на игрока сборной Турции

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о скандальной ситуации с нападением грузинских баскетболистов на игроков сборной Турции.

«Совсем потеряли голову грузины. Коркмаз по своему характеру провокатор. Но поскольку в баскетболе случалось и не такое, я очень спокойно к этому отношусь», — цитирует Гомельского «Чемпионат».

Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). В четвёртой четверти матча между Коркмазом и Дудой Санадзе произошла драка, из-за которой оба спортсмена были удалены с площадки.

После встречи турецкий баскетболист Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе.

Ранее в сборной Турции по баскетболу раскритиковали президента ФИБА.