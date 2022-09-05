военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гомельский прокомментировал нападение грузинских баскетболистов на игрока сборной Турции

Короткая ссылка
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о скандальной ситуации с нападением грузинских баскетболистов на игроков сборной Турции.
Гомельский прокомментировал нападение грузинских баскетболистов на игрока сборной Турции
  • РИА Новости

«Совсем потеряли голову грузины. Коркмаз по своему характеру провокатор. Но поскольку в баскетболе случалось и не такое, я очень спокойно к этому отношусь», — цитирует Гомельского «Чемпионат».

Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). В четвёртой четверти матча между Коркмазом и Дудой Санадзе произошла драка, из-за которой оба спортсмена были удалены с площадки.

После встречи турецкий баскетболист Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе.

Ранее в сборной Турции по баскетболу раскритиковали президента ФИБА.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить