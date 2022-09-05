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В сборной Турции по баскетболу раскритиковали президента ФИБА Европа

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Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан раскритиковал президента Международной федерации баскетбола (ФИБА Европа) Тургайя Демиреля после скандального матча третьего тура групповой стадии чемпионата Европы между национальными командами Грузии и Турции.
В сборной Турции по баскетболу раскритиковали президента ФИБА Европа
  • Gettyimages.ru

«Он турок. Ладно, вы не позвонили нам, но позвоните Фуркану Коркмазу, позвоните тренеру. Эти дети пережили такое… Жаль, но он так и не позвонил. Нам нет смысла находиться здесь, если у нас не будет охраны. Записи с камер были удалены, ФИБА должна применить жёсткие санкции по этому поводу», — приводит слова Онана Sporx.

Он также заявил, что ему совершенно ясно, что в матче произошли судейские ошибки. По его словам, во время игры произошло два или три отдельных скандала.

Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). В четвёртой четверти матча между Коркмазом и Дудой Санадзе произошла драка, из-за которой оба спортсмена были удалены с площадки.

После встречи турецкий баскетболист Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе.

Ранее главный тренер сборной Турции Эргин Атаман высказался о скандальном окончании матча третьего тура Евробаскета-2022 с Грузией.

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