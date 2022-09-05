Главный тренер сборной Турции прокомментировал слух о переигровке матча с Грузией

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман высказался о скандальном окончании матча третьего тура Евробаскета-2022 с Грузией.

«После одного или двух бессмысленных свистков арбитра Грузия стала победителем матча. И это скандал, в овертайме не было сыграно ещё 22 секунды», — приводит слова Атамана издание Sporx.

Он также подчеркнул, что Турция оформила необходимый юридический протест после матча с Грузией. По его словам, изменения во время матча подпадают под нарушение правил.

«Мы попросили FIBA переиграть матч или сделать переигровку последних четырёх с половиной минут», — заключил Атаман.

Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88). В четвёртой четверти матча между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе произошла драка, из-за которой оба спортсмена были удалены с площадки.

После встречи турецкий баскетболист Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Санадзе.

Ранее сообщалось, что Международная федерация баскетбола (FIBA) начала расследование матча чемпионата Европы по баскетболу между Грузией и Турцией.