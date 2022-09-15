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FIBA возбудила дисциплинарное дело по инциденту на матче Турция — Грузия 

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В Международной федерации баскетбола (FIBA) сообщили, что рассмотрят инциденты на матче чемпионата Европы 2022 года между сборными Турции и Грузии.
FIBA возбудила дисциплинарное дело по инциденту на матче Турция — Грузия 
  • AP

FIBA начала дисциплинарное производство в отношении игроков сборных Турции и Грузии, а также национальных федераций этих стран, сообщает пресс-служба федерации. Предметом разбирательства стало неспортивное поведение баскетболистов.

Уточняется, что FIBA тщательно изучила материалы дела, в том числе видеозаписи с камер наблюдения. Сторонам предложено изложить свои позиции по инциденту до принятия решения о дисциплинарных мерах.

Сборная Турции 4 сентября в Тбилиси проиграла команде Грузии в матче группового этапа (83:88) чемпионата Европы по баскетболу — 2022. В четвёртой четверти матча между Коркмазом и Дудой Санадзе произошла драка, из-за которой оба спортсмена были удалены с площадки.

После встречи турецкий баскетболист Коркмаз якобы подвергся нападению в подтрибунном помещении со стороны грузинских игроков Торнике Шенгелии, Гоги Битадзе и Дуды Санадзе.

ЧЕ-2022 завершится 18 сентября.

Ранее известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о скандальной ситуации с нападением грузинских баскетболистов на игроков сборной Турции.

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