Помолвка Степановой, слёзы Валиевой и недовольство Загитовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Степанова получила предложение руки и сердца прямо во время ледового шоу в Сочи. Евгения Медведева рассказала, влияют ли события личной жизни на выступления фигуристов. Анна Щербакова и Евгений Семененко поделились своим отношением к учёбе, а Алина Загитова заявила, что её успешная карьера — не результат удачного стечения обстоятельств. Камила Валиева расплакалась, вспоминая Олимпиаду в Пекине, а Наталья Забияко после отказа от выступления за Канаду улетела в Европу. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Романтичное предложение для Степановой

В российском фигурном катании продолжается свадебный бум. Двукратная чемпионка страны Александра Степанова получила предложение руки и сердца прямо во время ледового шоу Ильи Авербуха в Сочи. Для спортсменки это стало полной неожиданностью.

«Не думал, что наступит то мгновение, которое сейчас произойдёт. Но этот полёт звёзд — это всё о любви. Пусть живёт любовь!» — сказал Авербух, когда все участники постановки выстроились для финального поклона.

Затем на лёд вышел молодой человек с огромным букетом белых роз. Он вручил его Александре, а затем опустился на колено и протянул девушке кольцо. Судя по последовавшему поцелую, фигуристка дала положительный ответ. Избранником Степановой стал Владислав Малинов, племянник известного тренера Светланы Соколовской. Как рассказал Авербух, молодой человек обратился к нему с просьбой организовать романтичную церемонию за несколько недель до шоу.

«Мы срежиссировали, когда это будет происходить, разумеется, хранили всё от Саши в секрете. Вчера у многих стояли слёзы счастья на глазах. Владислав спустился с трибуны с букетом цветов. Саша ничего не знала, поэтому была очень счастлива и тронута таким предложением», — цитирует хореографа «Матч ТВ».

Напомним, что недавно Евгения Тарасова вышла замуж за Фёдора Климова, а Никита Кацалапов сделал предложение Виктории Синициной во время отпуска на Мальдивах. Правда, пока фигуристы не раскрывают, когда состоится их бракосочетание. Сейчас они выступают в спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи, а параллельно готовятся к новой постановке — «Лебединому озеру».

«Скоро дебют в новом спектакле, боевой настрой», — написал Кацалапов в своём Telegram-канале.

Учебные будни Щербаковой и Семененко

Анна Щербакова рассказала о своём подходе к образованию. В этом году она окончила школу и поступила на заочное отделение Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Фигуристка призналась, что учиться в олимпийский сезон было сложно, поскольку все мысли были лишь об Играх. Но после соревнований чемпионка всерьёз засела за книги и успела подготовиться к ЕГЭ.

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«Я бы хотела сказать в первую очередь спасибо моим родителям, потому что с детства они меня приучали, что заниматься спортом — это моё решение, но учёба всегда была на первом месте. Всегда мне говорили: «Не можешь справиться — больше учись, бросай спорт», — цитирует Щербакову ТАСС.

Она отметила, что эти слова звучали, когда она ещё была совсем ребёнком, а с появлением серьёзных результатов в фигурном катании родители объяснили, как правильно совмещать две эти сферы.

«Даже если после тренировок возвращаешься уставшая, всё равно надо выполнять все задания», — поделилась Анна.

Кроме того, фигуристка решила научиться водить машину. Оказалось, вписать занятия в насыщенный график не так-то просто.

«У меня обычно только один выходной в неделю, но это с утра до вечера тренировки по одному и тому же графику, где всё четко расписано «по полочкам». А здесь получалось, что я в один день учусь, сдаю экзамены, в другой — тренируюсь на льду, в третий — какое-нибудь мероприятие, съёмка. В перерывах между тренировками бегала на вождение. Пока ещё учусь. Самого экзамена не было, права не получила», — рассказала Щербакова в эфире радио Energy.

Если Анна будет учиться в вузе заочно, то Евгений Семененко уже целый год совмещает спорт с занятиями в медицинском университете. По его словам, он долго думал, куда поступать после выпуска из школы. Учиться в спортивном учреждении было бы проще, но Евгений хотел связать жизнь с медициной и понимал, что вряд ли это будет возможно после завершения карьеры. Поэтому решил пойти по сложному пути.

«В медицинском институте невозможно числиться для галочки. Первый семестр шёл в ногу с однокурсниками, пропускал занятия, только когда были соревнования, но все контрольные точки и зачёты с меня требовали, я всё сдавал. Зимняя сессия совпала по срокам с чемпионатом России, поэтому экзамены по химии и истории сдал чуть позже», — рассказал Семененко.

Второй семестр получился сложнее, так как из-за Олимпиады он пропустил целый месяц занятий и даже планировал брать академический отпуск. Но потом решил, что справится, и теперь старательно сдаёт хвосты и готовится к следующей сессии. Даже на сборы в Кисловодск приехал с учебниками.

«Мне на самом деле нравится, что я обитаю в двух мирах — спортивном и медицинском. Вижу людей совершенно разных, а это накладывает отпечаток на образ мыслей, менталитет и прочее.Понятно, что учёба в таком вузе требует многого. Свободного времени почти не остаётся. Надо всё чётко планировать, чтобы везде успевать», — подчеркнул победитель командного чемпионата мира 2021 года.

Слёзы Валиевой

Между тем Камила Валиева приняла участие в фестивале VK Fest, во время которого ответила на вопросы интервьюера Татьяны Навки и многочисленных поклонников.

Фигуристку попросили поделиться ощущениями от Олимпиады в Пекине, и она не сдержала слёз, рассказывая о своих переживаниях. Во время Игр стало известно о положительной допинг-пробе спортсменки. В связи с этим её хотели отстранить от выступления в личном турнире. После долгих разбирательств фаворитке соревнований всё-таки разрешили участвовать, но она не справилась с напряжением в произвольной программе и заняла лишь четвёртое место.

«На короткую выходила с пониманием, что в меня столько людей верят. Там было пусто, но поддержка чувствуется. Буквально порхала. В конце сказались эмоции. На произвольной почему-то именно в тот момент почувствовала, будто я одна. Это очень плохо. Уже на старт вышла, было видно по глазам, что страх окутал. Тем не менее хочу всех поблагодарить, ведь плакала каждый день. Получила очень много поддержки. Просто спасибо», — срывающимся голосом сказала Валиева.

Также фигуристка подчеркнула, что рассчитывает максимально долго продолжать спортивную карьеру, а на вопрос, чем займётся после, затруднилась ответить.

«Потом хочу послушать себя. В 16 лет нельзя сказать, кем будешь в 25. Задумалась бы насчёт актёрского мастерства. Думала об этом после Олимпиады. Мне нравится что-то играть: новые роли или сниматься в фильмах. Может, тренером стать. Много всего интересного. Хочу профессионально позаниматься танцами. Уже пробовала разные стили, было бы интересно продолжить. Это что-то вдохновляющее», — призналась Камила.

Недовольство Загитовой

А вот Алина Загитова, кажется, устала выслушивать претензии о том, что её победа на Олимпиаде-2018 — лишь результат везения. Обладательница всех крупных титулов в фигурном катании опубликовала в своём Telegram-канале видеообращение, в котором призвала критиков к соблюдению этики.

«Просто повезло». Не раз я слышала эту фразу по отношению к себе и моей карьере. Мне всегда казалось, что отпускать подобные высказывания себе позволяют только те, кто не имеет ни малейшего отношения к какому-либо виду спорта. Оказалось, это не так. Без постоянной работы над собой результатов не достичь — и удача как приходит, так и уходит. Я считаю, что важно соблюдать спортивную и журналистскую этику постоянно», — заявила Алина.

Игра Медведевой

Тем временем Евгения Медведева приняла участие в развлекательном шоу «Контакты». В нём участнику задают вопросы, но ответить на них должен человек из списка контактов в его телефоне. На разговор даётся 60 секунд, и, если собеседник отвечает неправильно, время на беседу уменьшается.

Первым человеком, которому позвонила двукратная чемпионка мира, стала Загитова. Женя задала ей вопрос: «Джордж Клуни, Кристиан Бэйл, Бен Аффлек — кто следующий?»

«О господи! Ты, конечно, нашла, кому позвонить. Я сейчас в машине, блин... Сейчас скажу», — ответила Загитова, но не успела, поскольку время закончилось.

Помог Медведевой справиться с заданием журналист Карен Адамян: все эти актёры играли Бэтмена, следующим был Роберт Паттинсон.

Фигуристка также продолжает радовать поклонников новыми фотосессиями, периодически публикуя кадры в соцсетях. На днях она поделилась снимком со съёмки в образе испанки. А на шоу Авербуха, которое прошло в Сочи, она исполнила уже полюбившийся фанатам номер «Кармен». Накануне выступления спортсменка приняла участие в пресс-конференции, на которой участникам задали вопрос, могут ли трудности в личной жизни повлиять на выступления. По словам Медведевой, фигуристы прикладывают максимум усилий, чтобы зрители не догадывались о каких-либо проблемах, даже если они действительно есть.

«Во-первых, это наша работа — выходить и дарить удовольствие. Во-вторых, наша самая главная награда — ваши улыбки. Поэтому в то время, когда мы находимся на льду, во время спектаклей и шоу, зритель никогда не поймёт, что что-то не так. У нас есть чёткое разделение выхода на лёд и личной жизни... Получаем удовольствие от того, как вы получаете удовольствие. И наша жизнь становится лучше», — подчеркнула Евгения.

Новый поворот в карьере Забияко

Большой резонанс вызвало недавнее признание теннисистки Дарьи Касаткиной в том, что она встречается с девушкой. Как оказалось, её партнёрша — серебряный призёр ОИ в Пхёнчхане в командном турнире Наталья Забияко. Вскоре после того, как спортсменки раскрыли свои отношения, стало известно, что фигуристка отказалась от намерения перезапустить спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что Забияко планирует выступать за Канаду с Закари Дэйлманом. Но местная федерация отозвала запрос на смену её гражданства из ФФККР, а сама Наталья, по словам тренера Бруно Маркотте, улетела в Европу.

«Мне жаль, потому что она прибавляла с каждым днём», — заявил специалист.

Любители фигурного катания сразу же решили, что Забияко отправилась в Испанию, где живёт Касаткина. По мнению Татьяны Тарасовой, Наталья — взрослый человек и сама определяет, «что ей делать, как жить, как себя вести». Специалист выразила мнение, что со временем уроженка Таллина проявит себя в тренерском деле.

«На данный момент не вижу, кто с ней хочет встать в пару из мальчиков. Это должен быть большой, высокий и уже катающийся в парном катании спортсмен», — сказала Тарасова.