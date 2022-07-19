Коган: Канада отказалась от запроса по поводу Забияко

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган сообщил о ситуации вокруг российской фигуристки Натальи Забияко.

«Канадская федерация фигурного катания ранее обращалась к нам по поводу Натальи Забияко и уже прислала отказ от своего запроса. В данный момент Забияко — российская фигуристка», — цитирует Когана РИА Новости.

27-летняя Забияко является серебряной медалисткой Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Она выступала в паре с Александром Энбертом. В мае спортсменка решила возобновить карьеру, а в августе должна выступить в дуэте с Закари Дэйлманом на турнире Skate Ontario в Канаде.

Ранее теннисистка Дарья Касаткина выложила совместную фотографию с фигуристкой Забияко после своего каминг-аута.