Обескураживающие развязки: как Салихов проиграл нокаутом Джинглиангу, а Ортега травмировал плечо в бою с Родригесом
- Бойцы UFC Муслим Салихов и Ли Джинглианг
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На турнире UFC в Лонг-Айленде планировалось выступление сразу четырёх российских бойцов, но впоследствии их число сократилось до одного. Сначала Аскар Аскаров по неназванным причинам был вынужден сняться с поединка с Алексом Пересом, а затем такая же участь постигла Хусейна Асхабова и Абубакара Нурмагомедова. Правда, в их случае всё предельно понятно. Оба не смогли получить американские визы. Таким образом, единственным представителем России на шоу стал Муслим Салихов, продолжающий попытки ворваться в элиту полусреднего веса. И всё указывало на то, что победа над Ли Джинглиангом поможет ему выполнить эту задачу. Китаец занимал 14-ю строчку, а успех в противостоянии практически гарантировал Королю Кунг-Фу место в рейтинге.
Именно Салихов подходил к этой схватке в статусе фаворита. И дело не только в продолжительной победной серии россиянина из пяти боёв — притом что китаец проиграл в двух из последних трёх битв. С точки зрения стиля Джинглианг представлялся для Салихова довольно удобным соперником. Как и Муслим, Ли предпочитает работать в стойке, но в плане навыков явно уступает. Пусть он неплохо боксирует, обладает мощным ударом и хлёстко бьёт лоу-кики, но при этом нередко проваливается и не может похвастаться таким богатым арсеналом, как его оппонент.
Но всё это было на бумаге, а на деле Салихов подошёл к поединку не в лучшей форме. Это проявилось не сразу. В первом раунде он неплохо передвигался по октагону, отметился амплитудным тейкдауном, без особых проблем контролировал Джинглианга на земле, а в довершение выбросил пару фирменных вертушек. Но всё это привело лишь к тому, что на второй отрезок 38-летний боец вышел заметно подуставшим. Муслим не только замедлился, но и стал хватать ртом воздух, а попытки ударов ногами с разворота лишь продолжали загонять его в сложную ситуацию.
Очередной глубокий вдох последовал после того, как Салихову удалось вернуться в вертикальное положение после пропущенного прохода в ноги. Джинглианг уровнял счёт по тейкдаунам и, хотя не смог сделать в партере ничего значимого, отнял у соперника ещё немного энергии. В попытке спасти раунд Муслим пошёл вперёд и допустил роковую ошибку: на доли секунды задержался на ближней дистанции и сразу получил размашистый правый прямой в челюсть. Россиянин чудом сумел сохранить равновесие, но прийти в себя уже не получилось. Затянуть китайца в клинч не удалось, повалить на канвас — тоже, так же как и защититься от его очередной атаки. Ли сбил соперника с ног, после чего обрушил на него шквал ударов. Судья вмешался.
Для Салихова это поражение стало третьим в карьере и первым с ноября 2017 года. Тогда он досрочно уступил Алексу Гарсии удушающим приёмом в своей дебютной схватке в UFC. А эта неудача вполне может поставить крест на его перспективах в категории. От места в топ-15 его отделяет уже не одна, а несколько побед, а это фиаско чётко даёт понять, что годы берут своё.
В главном поединке вечера вполне мог определиться первый претендент на титул в полулёгком весе. И если для Брайана Ортеги это могла быть третья попытка завоевать пояс, то для Яира Родригеса — первая. Ранее он уже дважды был в паре шагов от боя за трофей, но сначала проиграл Фрэнки Эдгару, а затем был избит Максом Холлоуэем. Ещё одно поражение могло надолго выбить его из числа лидеров дивизиона и записать в разряд вечных гейткиперов.
За последние годы Родригес снискал дурную славу одного из самых травматичных бойцов в категории до 65,8 кг. С июля 2017 года он лишь четырежды заходил в клетку и дважды снимался с боёв. Причём в обоих случаях его соперником должен был стать Забит Магомедшарипов, однако различные повреждения так и не дали ему сразиться с россиянином. Проблемы со здоровьем даже вынудили мексиканца отказаться от спаррингов, но в конечном счёте это пошло ему только на пользу.
В их дуэли с Ортегой без травм всё же не обошлось. Но на этот раз получил её не Родригес, а его соперник. В концовке первого раунда тот неудачно провёл подсечку и тем самым помог Яиру выйти на рычаг локтя. Прославленный специалист по джиу-джитсу пытался освободиться, но в процессе повредил плечо и рухнул на канвас, не имея возможности продолжить бой. Рефери остановил поединок, а радостный мексиканец принялся отмечать успех — первый с октября 2019-го.
Неудивительно, что Родригес остался без наград по итогам турнира, которые он получал с завидной регулярностью. Вместо него денежных бонусов за «выступление вечера» были удостоены Дастин Джейкоби, Рики Симон, Пунахэле Сориано и Аманда Лемос, а также Билл Алджео, вышедший на замену Асхабову. И его победа над Гербертом Бёрнсом получилась во многом особенной. В отличие от коллег, он не нокаутировал его и не сумел заставить сдаться, но настолько избил соперника, что в середине второго раунда тот не нашёл в себе сил подняться на ноги и тем самым спровоцировал остановку.
За «бой вечера» же были вознаграждены представители наилегчайшего дивизиона. В начале второго раунда Мэтт Шнелл пропустил серию ударов и оказался в нокдауне, но не сдался, а уже через пару минут поймал Су Мудаэржи на треугольник. Китаец отчаянно сопротивлялся, но выбраться из захвата уже не смог.