Салихов потерпел поражение от Джинлианга на турнире UFC Лонг-Айленд

Россиянин Муслим Салихов проиграл китайскому бойцу Ли Джинлиангу на турнире UFC Лонг-Айленд.

Бой завершился победой китайца техническим нокаутом во втором раунде.

Отметим, что российский боец прервал свою серию из пяти побед в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В последнем поединке он одержал победу над бразильцем Франсиско Триналдо на турнире UFC Vegas 28 в американском Лас-Вегасе. Всего в ММА на его счету 18 побед при трёх поражениях.

Ранее в команде бойца смешанных единоборств Хусейна Асхабова сообщили, что его дебютный поединок в UFC не состоится.