Дебютный бой Асхабова в UFC отменён из-за проблем с американской визой

В команде бойца смешанных единоборств Хусейна Асхабова сообщили, что его дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) не состоится.

«Бой отменён из-за того, что у Хусейна пока нет визы. Ему назначили собеседование, но он не сможет принять участие в поединке», — сообщает ТАСС.

Российский боец смешанных единоборств должен был провести бой против бразильца Герберта Бёрнса на турнире UFC на ABC 3 на Лонг-Айленде 16 июля.

Асхабов родился в Грозном 13 февраля 1995 года. Сейчас 27-летний боец представляет Францию. На его счету 23 победы и ни одного поражения.

В октябре 2021-го он должен был принимать участие в шоу Dana White’s Contender Series, но не смог из-за проблем с визой.

Ранее сообщалось, что бой Абубакара Нурмагомедова с Филипом Роу в UFC в США отменён.