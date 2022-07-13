Дебютный бой Асхабова в UFC отменён из-за проблем с американской визой

Короткая ссылка
В команде бойца смешанных единоборств Хусейна Асхабова сообщили, что его дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) не состоится.
Дебютный бой Асхабова в UFC отменён из-за проблем с американской визой
  • Legion-Media

«Бой отменён из-за того, что у Хусейна пока нет визы. Ему назначили собеседование, но он не сможет принять участие в поединке», — сообщает ТАСС.

Российский боец смешанных единоборств должен был провести бой против бразильца Герберта Бёрнса на турнире UFC на ABC 3 на Лонг-Айленде 16 июля.

Асхабов родился в Грозном 13 февраля 1995 года. Сейчас 27-летний боец представляет Францию. На его счету 23 победы и ни одного поражения.

В октябре 2021-го он должен был принимать участие в шоу Dana White’s Contender Series, но не смог из-за проблем с визой. 

Ранее сообщалось, что бой Абубакара Нурмагомедова с Филипом Роу в UFC в США отменён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить