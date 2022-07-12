Бой Абубакара Нурмагомедова с Роу в UFC отменён

Организаторы турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщили, что поединок между россиянином Абубакаром Нурмагомедовым и Филипом Роу из США не состоится.

«Бой Нурмагомедов — Роу отменён», — сообщает ТАСС.

Уточняется, что Нурмагомедов не успел получить американскую визу.

Российский боец смешанных единоборств должен был выступить на турнире UFC на ABC 3 на Лонг-Айленде 16 июля.

Нурмагомедов в двух поединках UFC одержал одну победу и потерпел одно поражение. В марте 2021 года российский боец оказался сильнее Джареда Гудена из США. Ранее он выступал в PFL. Всего за карьеру в ММА Нурмагомедов в 19 боях одержал 16 побед.

31-летний Роу в 12 поединках одержал девять побед и потерпел три поражения.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его соперником мечты среди знаменитостей или вымышленных персонажей является баскетболист Майкл Джордан.