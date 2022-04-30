Рогозин: решение по дате окончания работы России на МКС уже принято
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«Мы подготовили свои предложения... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нём говорить публично», — приводит РИА Новости слова Рогозина в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, Россия предупредит партнёров по МКС за год до окончания работы, данный срок предусмотрен международными обязательствами.
В конце марта в NASA сообщили о прогрессе в переговорах с «Роскосмосом» по продлению работы МКС до 2030 года.
Ранее Рогозин заявил, что колоссальные средства потребуются для продления эксплуатации МКС до 2030 года, иначе станция «развалится».