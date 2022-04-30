Рогозин: решение по дате окончания работы России на МКС уже принято

Короткая ссылка
Решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) принято, но «Роскосмос» не обязан сообщать о нём публично, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Рогозин: решение по дате окончания работы России на МКС уже принято
  • Gettyimages.ru
  • © SCIEPRO

«Мы подготовили свои предложения... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нём говорить публично», — приводит РИА Новости слова Рогозина в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Россия предупредит партнёров по МКС за год до окончания работы, данный срок предусмотрен международными обязательствами.

В конце марта в NASA сообщили о прогрессе в переговорах с «Роскосмосом» по продлению работы МКС до 2030 года. 

Ранее Рогозин заявил, что колоссальные средства потребуются для продления эксплуатации МКС до 2030 года, иначе станция «развалится».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить