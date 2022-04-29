Рогозин: решение о сроках эксплуатации МКС будет зависеть от ситуации в России
«Пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока — до 2024 года. Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг неё», — сказал он в интервью ТАСС.
Рогозин добавил, что в случае принятия решения о выходе из проекта, Москва предупредит партнёров за год.
В конце марта в NASA сообщили о прогрессе в переговорах с «Роскосмосом» по продлению работы МКС до 2030 года.
Ранее Рогозин заявил, что колоссальные средства потребуются для продления эксплуатации МКС до 2030 года, иначе станция «развалится».