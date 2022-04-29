Рогозин: решение о сроках эксплуатации МКС будет зависеть от ситуации в России

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Россия примет решение об эксплуатации Международной космической станции (МКС), основываясь на ситуации в стране и вокруг неё, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока — до 2024 года. Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг неё», — сказал он в интервью ТАСС.

Рогозин добавил, что в случае принятия решения о выходе из проекта, Москва предупредит партнёров за год.

В конце марта в NASA сообщили о прогрессе в переговорах с «Роскосмосом» по продлению работы МКС до 2030 года. 

Ранее Рогозин заявил, что колоссальные средства потребуются для продления эксплуатации МКС до 2030 года, иначе станция «развалится».

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