В NASA заявили о прогрессе в переговорах с «Роскосмосом» по продлению работы МКС до 2030 года

В NASA сообщили о прогрессе в переговорах с «Роскосмосом» по продлению работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщила руководитель программы пилотируемых полётов американского космического ведомства Кэти Людерс.

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© Bill Ingalls/NASA

«С нашими международными партнёрами, включая «Роскосмос», мы достигаем прогресса в продлении работы станции до 2030 года», — приводит ТАСС её слова на виртуальной пресс-конференции. Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что колоссальные средства потребуются для продления эксплуатации МКС до 2030 года, иначе станция «развалится». Также сообщалось, что расчёты американского аэрокосмического агентства NASA предусматривают вывод МКС с орбиты в 2031 году.