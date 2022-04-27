Профессор Пшеничная заявила о стабильной ситуации с коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России на данный момент относительно стабильна, но подъёмы заболеваемости возможны, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сейчас относительно стабильная», — цитирует РИА Новости Пшеничную.

По её словам, подъёмы и спады заболеваемости могут регистрироваться в течение всего тёплого времени года.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

По данным на 26 апреля, за сутки в России госпитализирован 3161 человек с COVID-19, накануне — 1112.