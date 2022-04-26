Роспотребнадзор: более 93% подтверждённых случаев COVID-19 в России вызваны «омикроном»

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Более 93% подтверждённых случаев COVID-19 в России вызваны штаммом «омикрон», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор: более 93% подтверждённых случаев COVID-19 в России вызваны «омикроном»
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«За отчётную 16 неделю загружено 1195 сиквенсов, из которых к геноварианту «омикрон» отнесены 1119 сиквенсов (93,6% от общего количества) к геноварианту «дельта» — 31 (2,6%), к другим недоминирующим геновариантам — 45 (3,8%)», — отмечается на сайте.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

По данным на 26 апреля, за сутки в России госпитализирован 3161 человек с COVID-19, накануне — 1112.

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