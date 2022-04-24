Иммунолог Жемчугов: коронавирус может стать сезонным

Коронавирус может стать сезонным заболеванием, или перейти на животных, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Куда денется вирус, как закончится пандемия? Два варианта: первый — он станет сезонной инфекцией», — цитирует ТАСС Жемчугова.

Он отметил, что вторым вариантом является то, что коронавирус найдёт нового носителя в природе.

По его словам, возникновение резервуаров коронавируса в животном мире не представляет опасности для людей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19, но коронавирус по-прежнему несёт угрозу.

Пётр Чумаков, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, в беседе с URA.RU дал прогноз по ситуации с коронавирусом.