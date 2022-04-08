Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в России

В России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19, но коронавирус по-прежнему с нами. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«Не могу, конечно, не сказать о коронавирусе. Два года. К счастью, сейчас мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, но COVID-19 по-прежнему с нами», — приводит РИА Новости её слова на встрече с волонтёрами.

Ранее оперштаб сообщил, что за 24 часа в России зафиксировано 14 311 случаев инфицирования коронавирусом.

Доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России, высказалась в беседе с Nation News о вакцине «Спутник Лайт».