Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в России

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В России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19, но коронавирус по-прежнему с нами. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в России
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Не могу, конечно, не сказать о коронавирусе. Два года. К счастью, сейчас мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, но COVID-19 по-прежнему с нами», — приводит РИА Новости её слова на встрече с волонтёрами.

Ранее оперштаб сообщил, что за 24 часа в России зафиксировано 14 311 случаев инфицирования коронавирусом.

Доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России, высказалась в беседе с Nation News о вакцине «Спутник Лайт».

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