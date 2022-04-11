Рогозин прокомментировал ситуацию с МКС

В случае выхода России из проекта МКС после 2024 года зарубежные партнёры могли бы за рубли покупать услуги по поддержанию станции, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Они могут на коммерческой основе с нами решать вопросы, которые мы раньше решали за счёт нашего персонального вклада в работу станции. То есть, грубо говоря, перейти на коммерческие отношения, покупать наши услуги», — цитирует РИА Новости Рогозина.

По его словам, Россия могла бы пойти навстречу для спасения станции от неуправляемого падения на Землю.

Он уточнил, что оплата за такие услуги должна производиться в рублях.

2 апреля Рогозин сообщил, что «Роскосмос» представит руководству России предложения по срокам завершения сотрудничества с США, Канадой, странами Европы и Японией по МКС.

Также госкорпорация направила обращения партнёрам по МКС с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции.