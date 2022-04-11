Рогозин прокомментировал ситуацию с МКС
- РИА Новости
«Они могут на коммерческой основе с нами решать вопросы, которые мы раньше решали за счёт нашего персонального вклада в работу станции. То есть, грубо говоря, перейти на коммерческие отношения, покупать наши услуги», — цитирует РИА Новости Рогозина.
По его словам, Россия могла бы пойти навстречу для спасения станции от неуправляемого падения на Землю.
Он уточнил, что оплата за такие услуги должна производиться в рублях.
2 апреля Рогозин сообщил, что «Роскосмос» представит руководству России предложения по срокам завершения сотрудничества с США, Канадой, странами Европы и Японией по МКС.
Также госкорпорация направила обращения партнёрам по МКС с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции.