В Роспотребнадзоре заявили о росте доли «стелс-омикрона» в России до 80%
«В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии ВА.2 варианта «омикрон» — его доля составляет уже около 80%», — цитирует ТАСС Черкашину.
Она отметила, что на втором месте находится подлиния ВА.1, чья доля составляет примерно 12%.
Эксперт уточнила, что геновариант «дельта» представлен в стране единичными образцами.
Ранее доктор медицинских наук академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».