В Роспотребнадзоре заявили о росте доли «стелс-омикрона» в России до 80%

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Доля подвида омикрон-штамма «стелс-омикрона» выросла в России до 80%, заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

«В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии ВА.2 варианта «омикрон» — его доля составляет уже около 80%», — цитирует ТАСС Черкашину.

Она отметила, что на втором месте находится подлиния ВА.1, чья доля составляет примерно 12%.

Эксперт уточнила, что геновариант «дельта» представлен в стране единичными образцами.

Ранее доктор медицинских наук академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

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