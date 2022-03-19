Инфекционист Малышев назвал симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать скорую

Сильная головная боль, температура свыше 38,5 градусов, одышка, боль в области сердца могут быть симптомами коронавируса, при которых необходимо вызывать скорую помощь, заявил врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Любая сильная головная боль, любая температура выше 38,5, выраженная одышка, сильные боли в области сердца. Всё это необходимо иметь в виду, вызывать скорую помощь и не тянуть время», — цитирует URA.RU Малышева.

По его словам, сначала необходима консультация врача, который поставит правильный диагноз, только после этого возможно применение медикаментозных средств.

При этом он отметил, что если у больного высокая температура, то жаропонижающее можно принять до приезда врачей.

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