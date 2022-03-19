Инфекционист Малышев назвал симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать скорую
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«Любая сильная головная боль, любая температура выше 38,5, выраженная одышка, сильные боли в области сердца. Всё это необходимо иметь в виду, вызывать скорую помощь и не тянуть время», — цитирует URA.RU Малышева.
По его словам, сначала необходима консультация врача, который поставит правильный диагноз, только после этого возможно применение медикаментозных средств.
При этом он отметил, что если у больного высокая температура, то жаропонижающее можно принять до приезда врачей.
Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о нетипичных симптомах COVID-19.