Иммунолог Крючков рассказал о нетипичных симптомах COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о нетипичных симптомах COVID-19.

«Общее недомогание без повышения температуры, без кашля, то есть выраженная усталость — это симптомы, которые сложно сразу отнести к ковиду. Резкая слабость, например, или боли в животе, или нарушение пищеварения, потеря аппетита», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам Крючкова, по таким симптомам сложно понять, что у человека именно COVID-19.

Как отметил иммунолог, набор симптомов, которые могут указывать на коронавирус, в целом может быть намного шире.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 34 819 случаев COVID-19 за сутки.