Рогозин рассказал о планах «Роскосмоса» по реализации миссии на Марс

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшее время корпорация развернёт работы по реализации марсианской миссии.

«Мы приступим к тому, чтобы в ближайшее время развернуть работу по реализации марсианской миссии», — приводит ТАСС заявление Рогозина.

Он добавил, что для миссии может быть не нужен марсоход.

«Сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией. Его будет достаточно для реализации миссии», — заключил глава «Роскосмоса».

Ранее он заявил, что Россия намерена отправить на Марс российский модуль на ракете-носителе «Ангара».

Также Рогозин в интервью RT рассказал, что антироссийские санкции не достигнут своей цели: Россия продолжит строить космические аппараты. 

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