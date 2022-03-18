Рогозин рассказал о планах «Роскосмоса» по реализации миссии на Марс

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшее время корпорация развернёт работы по реализации марсианской миссии.

«Мы приступим к тому, чтобы в ближайшее время развернуть работу по реализации марсианской миссии», — приводит ТАСС заявление Рогозина.

Он добавил, что для миссии может быть не нужен марсоход.

«Сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией. Его будет достаточно для реализации миссии», — заключил глава «Роскосмоса».

Ранее он заявил, что Россия намерена отправить на Марс российский модуль на ракете-носителе «Ангара».

Также Рогозин в интервью RT рассказал, что антироссийские санкции не достигнут своей цели: Россия продолжит строить космические аппараты.