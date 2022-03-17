«Роскосмос» планирует отправить на Марс российскую миссию

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия намерена отправить на Марс российский модуль на ракете-носителе «Ангара».
«Роскосмос» планирует отправить на Марс российскую миссию
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

В Telegram он опубликовал фотографию документа главы Европейского космического агентства Жозефа Ашбахера, в котором говорится о выходе из совместного проекта «ЭкзоМарс».

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем «Ангара» и с нового стартового комплекса космодрома Восточный проведём самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких «европейских друзей» с поджатыми от американского окрика хвостами», — написал Рогозин.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» в интервью RT заявил, что антироссийские санкции не достигнут своей цели: Россия продолжит строить космические аппараты. 

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