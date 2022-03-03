Главный онколог Минздрава Каприн призвал не политизировать тему здравоохранения

Главным онколог российского Минздрава академик Андрей Каприн, комментируя в беседе с RT решение Всемирной сети онкологов OncoAlert прекратить сотрудничество с Россией, призвал не политизировать тему здравоохранения.

«Никакой политики здесь не должно и не может быть. Техническими разработками, если какая-то страна уходит вперёд, должна делиться без всякого стеснения», — заявил он.

Каприн добавил, что сотрудничество стран помогло бы приблизиться к победе над раком.

«Онкология ведь очень широкая проблема, и другие страны, как, например, мы, сейчас на передовой по радионуклидной терапии. Мы новые препараты делаем радионуклидные», — сказал врач.

Ранее Каприн заявил, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией может вырасти число случаев запущенных онкологических заболеваний.