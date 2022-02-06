Академик РАН Каприн допустил возможность роста числа случаев запущенного рака из-за COVID-19

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Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн заявил, что из-за COVID-19 может вырасти число случаев запущенных онкологических заболеваний.
Академик РАН Каприн допустил возможность роста числа случаев запущенного рака из-за COVID-19
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По его словам, пандемия негативно сказалась на показателе выявления злокачественных новообразований.

«Чем раньше выявлено заболевание, тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям», — сказал Каприн в интервью РБК.

При этом специалист подчеркнул, что в России может сложиться ситуация, что увеличится число смертей из-за онкологии и число запущенных случаев рака, так как с диагностикой было всё сложно на протяжении 2020 года.

Вместе с этим он в целом положительно оценил работу онкологической службы во время пандемии благодаря системе онкодиспансеров.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова рассказала, как функционирует принятая в 2019 году федеральная программа по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний.

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