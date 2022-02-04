Вице-спикер СФ Карелова: смертность от онкозаболеваний в 2021 году снизилась на 3,9%

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Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова рассказала, как функционирует принятая в 2019 году федеральная программа по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний.
Вице-спикер СФ Карелова: смертность от онкозаболеваний в 2021 году снизилась на 3,9%
  • РИА Новости

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, в целом в России наметилась тенденция к снижению смертности от онкозаболеваний: в 2020 году — почти на 1%, в 2021-м — на 3,9%, рассказала она в беседе с «Парламентской газетой».

«В России борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения. Поэтому в рамках национального проекта «Здравоохранение» с 2019 года реализуется отдельный федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Он направлен на снижение показателя смертности от онкологических заболеваний, развитие первичного звена, укрепление кадрового потенциала онкологической службы и внедрение современных технологий. На весь период реализации проекта до 2024 года предусмотрено около 1 трлн рублей», — рассказала Карелова.

По её словам, в целях реализации проекта в 85 субъектах утверждены региональные программы. Развивается и соответствующая инфраструктура, в том числе по созданию центров амбулаторной онкологической помощи.

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в беседе с kp.ru рассказал, как и когда пациентам с онкологическим диагнозом вакцинироваться от коронавируса.

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