РФПИ: исследование показало безопасность комбинации AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Исследование, проведённое в России и Азербайджане, показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт». Об этом информирует Российский фонд прямых инвестиций.

«В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведённых клинических исследований», — заявили в РФПИ.

В январе сообщалось, что AstraZeneca подаст документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России после получения результатов исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» от коронавируса.

В РФПИ отмечали, что комбинация российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с другими вакцинами через 14 дней даёт больший иммунный ответ, чем при использовании одной вакцины.

В ноябре в фонде рассказали, что исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии показало эффективность препарата на уровне 96,3%.