РФПИ: исследование показало безопасность комбинации AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Короткая ссылка
Исследование, проведённое в России и Азербайджане, показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт». Об этом информирует Российский фонд прямых инвестиций. 
РФПИ: исследование показало безопасность комбинации AstraZeneca и «Спутник Лайт»
  • РИА Новости

«В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведённых клинических исследований», — заявили в РФПИ.

В январе сообщалось, что AstraZeneca подаст документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России после получения результатов исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» от коронавируса.

В РФПИ отмечали, что комбинация российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с другими вакцинами через 14 дней даёт больший иммунный ответ, чем при использовании одной вакцины.

В ноябре в фонде рассказали, что исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии показало эффективность препарата на уровне 96,3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить