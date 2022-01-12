AstraZeneca подаст документы на регистрацию вакцины в России после испытаний

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После получения результатов исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» от коронавируса AstraZeneca подаст документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России.
AstraZeneca подаст документы на регистрацию вакцины в России после испытаний
  • Legion-Media

«Мы собираемся подать документы на регистрацию, когда у нас появятся данные по результатам исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт», — приводит ТАСС сообщение компании.

Ранее в РФПИ заявили, что комбинация российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с другими вакцинами через 14 дней даёт больший иммунный ответ, чем при использовании одной вакцины.

Ранее в ВОЗ назвали пожилых и непривитых людей наиболее уязвимыми перед омикрон-штаммом.

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