AstraZeneca подаст документы на регистрацию вакцины в России после испытаний

После получения результатов исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» от коронавируса AstraZeneca подаст документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России.

«Мы собираемся подать документы на регистрацию, когда у нас появятся данные по результатам исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт», — приводит ТАСС сообщение компании.

Ранее в РФПИ заявили, что комбинация российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с другими вакцинами через 14 дней даёт больший иммунный ответ, чем при использовании одной вакцины.

Ранее в ВОЗ назвали пожилых и непривитых людей наиболее уязвимыми перед омикрон-штаммом.