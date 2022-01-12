В ВОЗ назвали пожилых и непривитых людей наиболее уязвимыми перед омикрон-штаммом

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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявили, что омикрон-штаммом коронавируса представляет особую опасность для пожилых людей, невакцинированных и тех, кто имеет сопутствующие заболевания.
В ВОЗ назвали пожилых и непривитых людей наиболее уязвимыми перед омикрон-штаммом
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Об этом сообщает CNBC.

«Риск смертельного исхода после инфицирования «омикроном» растёт с возрастом. У нас также есть данные, согласно которым люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти», — отметила Керкхове.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

По его словам, России не имеет смысла изолироваться от внешнего мира, несмотря на прогнозы Европейского бюро ВОЗ относительно того, что в ближайшие полтора-два месяца более половины населения Европы инфицируются омикрон-штаммом коронавируса.

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