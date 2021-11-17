В РФПИ рассказали об эффективности «Спутника V» в Белоруссии

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Исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии показало эффективность препарата на уровне 96,3%. Об этом говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В РФПИ рассказали об эффективности «Спутника V» в Белоруссии
  • РИА Новости

«РФПИ объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Белоруссия, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%», — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что анализ проведён на основе полного курса вакцинации 1,2 млн человек.

В РФПИ добавили, что подробная статья об эффективности вакцины опубликована на медицинском портале MedRxiv.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд ожидает одобрения вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения до конца 2021 года.

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