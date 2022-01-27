Эпидемиолог Пшеничная прокомментировала информацию о выявлении в ЮАР коронавируса NeoCoV

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала информацию о выявлении в ЮАР коронавируса NeoCoV.

«Я слышала (об этом. — RT), но эти коронавирусы постоянно открываются. Самое главное, чтобы они не преодолевали межвидовой барьер», — заявила она.

Она отметила, что «такое было, есть и будет» и необходимо просто соблюдать соответствующие меры при работе с дикими животными и «быть начеку».

«Потому что такие «сенсации» будут если не каждый месяц, то каждый год: появляется новый респираторный вирус — коронавирус, вирус гриппа или какой-нибудь другой, у животных выявляют, и многие из них обладают этим пандемическим потенциалом», — сказала Пшеничная.

Ранее китайские биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавируса летучих мышей NeoCoV, который, по их оценке, может распространиться среди людей. Информацию, изложенную в препринте, должны будут проверить эксперты.

В ВОЗ заявили, что опасность этого вируса для человека ещё предстоит изучить.