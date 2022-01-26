США выдали въездную визу космонавту Николаю Чубу

США выдали космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу въездную визу, сообщила пресс-служба госкорпорации. Россиянин отправляется в Космический центр им. Джонсона для участия в тренировочной сессии, которую традиционно все космонавты проходят перед полётом на МКС.

«Николай получил паспорт с американской визой», — сообщили в Центре подготовки космонавтов.

Ранее власти Соединённых Штатов отказали в выдаче визы космонавту Чубу без объяснения причин.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду, что отказ в выдаче визы — это недоразумение, которое Вашингтон ещё может исправить. Также гендеректор корпорации заявил о намерении запросить позицию NASA по поводу инцидента.

Позднее в посольстве США заявили, что дипломатическая миссия прилагает возможные усилия, чтобы продолжать выдавать в России визы космонавтам даже при ограниченном штате сотрудников.