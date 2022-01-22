В посольстве США заявили, что продолжают выдавать визы российским космонавтам
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«Соединённые Штаты ценят важное двустороннее сотрудничество по Международной космической станции. И несмотря на серьёзные кадровые проблемы, посольство в Москве продолжает уделять внимание оформлению виз для космонавтов, чтобы они могли своевременно встречаться со своими коллегами из НАСА», — приводит РИА Новости его слова.
В посольстве при этом отметили, что согласно правилам они «не могут комментировать отдельные случаи оформления виз».
Ранее РИА Новости сообщало, что власти Соединённых Штатов отказали в выдаче визы российскому космонавту Николаю Чубу без объяснения причин.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду, что отказ в выдаче визы США для российского космонавта — это недоразумение, которое Вашингтон ещё может исправить.
Рогозин заявил о намерении запросить позицию NASA по инциденту.