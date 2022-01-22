Рогозин запросит позицию NASA в связи с отказом США выдать визу российскому космонавту

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о намерении запросить позицию NASA после отказа властей США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу.
Рогозин запросит позицию NASA в связи с отказом США выдать визу российскому космонавту
  • РИА Новости

«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы NASA по этому инциденту», — написал Рогозин в Twitter.

Как ранее сообщало РИА Новости, власти Соединённых Штатов отказали в выдаче визы космонавту Чубу без объяснения причин.

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