Рогозин запросит позицию NASA в связи с отказом США выдать визу российскому космонавту

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о намерении запросить позицию NASA после отказа властей США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу.

«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы NASA по этому инциденту», — написал Рогозин в Twitter.

Как ранее сообщало РИА Новости, власти Соединённых Штатов отказали в выдаче визы космонавту Чубу без объяснения причин.