Рогозин запросит позицию NASA в связи с отказом США выдать визу российскому космонавту
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о намерении запросить позицию NASA после отказа властей США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу.
- РИА Новости
«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы NASA по этому инциденту», — написал Рогозин в Twitter.
Как ранее сообщало РИА Новости, власти Соединённых Штатов отказали в выдаче визы космонавту Чубу без объяснения причин.
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